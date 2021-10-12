В Украине массово увольняются судьи из-за опасения того, что в случае, если прекратит работу Высший совет правосудия, они могут оказаться "в подвешенном состоянии". Особенно это касается тех, чей возраст сейчас приближается к граничному возрасту пребывания на должности.

Такую информацию в интервью "Интерфаксу-Украина" сообщила глава Верховного суда Валентина Данишевская, которая и сама скоро уходит в отставку.

На этот процесс также влияет и рост нагрузки, с которой сталкивается судебная система, и отсутствие поддержки со стороны власти.

"Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему", - заявила Данишевская.

По словам Данишевской, в начале сентября в отставку уходили до 30 судей в неделю. Она отметила, что и без этого судебной системе не хватало более двух тысяч судей. Теперь эта цифра, а вместе с ней и нагрузка на судебную систему, увеличится.

Напомним, недавно глава Высшего совета правосудия заявил о потере Украиной суверенитета из-за контроля над судами иностранцев.

В сентябре Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля ВСП, без которого орган не сможет функционировать.

Впрочем, после недовольства Госдепа Совет судей начал отбор на должность члена Этического совета по своей квоте.