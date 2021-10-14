Российской певице Пелагее (полное имя Пелагея Телегина) запретили въезд в Украину. Основанием для запрета, скорее всего, стало незаконное посещения Крыма, где певица побывала летом на Летнем кубке чемпионов 2021 года КВН.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на ответ СБУ на запрос издания.

"На сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С. Согласно ч. 3 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органом охраны государственной границы", - сказано в письме из СБУ.

"Телеграф" также посылал запрос по поводу запрета на въезд других участников фестиваля: ведущего Александра Маслякова и членов жюри (Константина Эрнста, Валдиса Пельша, Вадима Галыгина). Однако им въезд не запрещали, хотя очевидно, что они пересекли границу с Крымом так же незаконно с точки зрения украинских властей, как и Пелагея.

"Информация о запрете въезда другим запрашиваемым вами гражданам РФ в Службе безопасности Украины отсутствует", - написано в ответе.

Ранее мы рассказывали о запрете на въезд российскому рэперу Моргенштерну.

Под аналогичный запрет попал и Филипп Киркоров.