Украинские пограничники задержали составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд в Украину гражданину Молдовы, у которого была обнаружена георгиевская лента, которая в нашей стране является запрещенной символикой. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Инцидент произошел в Винницкой области. Молдаванин на автомобиле следовал из Украины через пункт пропуска "Могилев Подольский". Георгиевской лентой он украсил переднюю панель своей машины. По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции и СБУ.

В Госпогранслужбе напоминают, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

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