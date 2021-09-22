Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Об этом сообщает сайт латвийского парламента.

Глава комиссии Артусс Кайминьш объяснил мотивы законодателей, запретивших ленточку: дескать, он отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии.

"Ценности, которые несет этот символ, неприемлемы", - заявил Кайминьш.

А депутат Сейма Андрей Юдин добавил, что использование георгиевской ленточки - проявление отрицания независимости страны.

В Украине с 2017 года тоже запрещено использование георгиевской ленты, как и другой советской символики. Нарушителям грозит штраф от 850 до 2550 гривен.

"Мы должны пропагандировать украинские символы и идеи, а не символы врагов, придуманные советским агитпропом", - заявили с трибуны Рады во время принятия закона о запрете ленточек.

Ранее "Страна" рассказывала, как в "Борисполе" пограничники не пустили в Украину двух прилетевших из Берлина иностранцев (гражданина Германии и гражданку Российской Федерации), один из которых путешествовал с георгиевской лентой на рюкзаке.