В МИД Украины отреагировали вынесением протеста на начало всероссийской переписи населения, которая проходит в том числе на территории аннексированного полуострова Крым.

Об этом говорится в сообщении ведомства.



"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения (в Крыму - Ред.), не признавать и не использовать ее результаты", - говорится в нем.

Кроме того, украинские дипломаты назвали перепись населения в Крыму "недружественным актом" в отношении Украины и предупредили, что Киев оставляет за собой право применения ответных мер.

Украинская сторона призвала международное сообщество не признавать и не использовать результаты всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины.

Известно, что всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

Ранее "Страна" писала о том, что у королевы Елизаветы II признали Крым российским.

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