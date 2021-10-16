Соединенные Штаты Америки осудили решение Российской Федерации провести перепись населения на территории Крыма.

Об этом сообщает посольство США в своем Фейсбуке.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - пишут в сообщении.

Ранее в МИД Украины отреагировали вынесением протеста на начало всероссийской переписи населения, которая проходит в том числе на территории полуострова Крым. Так, в Министерстве выразили протест по поводу включения Крыма во всероссийскую перепись населения и призвали международное сообщество осудить такое решение России.

Евросоюз вслед на Министерством иностранных дел Украины также осудил всероссийскую перепись населения, которая проходит и на территории аннексированного Крыма.

"Страна" на примере России рассказала, к чему готовиться Украине. Также мы выяснили, каким образом в переписи примут участие жители "ЛДНР" с российскими паспортами.

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября.