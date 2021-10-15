Евросоюз вслед на Министерством иностранных дел Украины осудил всероссийскую перепись населения, которая проходит и на территории аннексированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении главного представителя по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей (ЕСВД) в пятницу, 15 октября.

"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября", - говорится в его заявлении.

Также в пресс-службе еврочиновника добавили, что подобные действия РФ "являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах".

Кроме того, в заявлении добавили, что "ЕС продолжит работу над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было сказано на первом саммите "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа.

Напомним, ранее в октябре ЕС ввел санкции против восьми россиян, работающих в судах Крыма.

Также мы рассказывали, что недавно в Кремле заявили, что Украина и Евросоюз не должны обсуждать Крым.