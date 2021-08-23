Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в одиночку Украина никогда не сможет вернуть аннексированный полуостров Крым. По словам Зеленского, в этом случае нужны значительные шаги всех стран-партнеров для возращения полуострова.

Об этом он сообщил в ходе саммита "Крымская платформа", который стартовал уже сегодня.

Как утверждает президент, только общие усилия могут избавить временно оккупированные территории Украины от военной агрессии.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - сказал Зеленский.

Напомним, в саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. Так, на мероприятие прибыли все страны Евросоюза и НАТО, страны G7 в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (кроме РФ).

Кроме этого, на сегодняшний саммит не пустили журналиста "Страны", несмотря на то, что она была в списках. Отказ аргументировали тем, что "случилось в пятницу".