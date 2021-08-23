Глава правительства Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот своевременно оплачивает коммуналку за квартиру.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", — сказал Аксенов, передает РИА Новости.

Он добавил, что у Владимира Зеленского есть квартира в Крыму. Аксенов предполагает, что она нужна ему в случае, если придется убегать из Украины. Однако, как заявил он, в Крыму его "обязательно выдадут".

Как писали Reuters, в апреле 2013 года жена Зеленского Елена купила трехкомнатную квартиру в Крыму. В свою очередь недвижимость ранее была собственностью экс-депутата Верховной Рады Александра Буряка.

Размещается она в элитном ЖК "Император" на самом побережье Черного моря. Квартиру Елена купила за $163,8 тыс., о чем свидетельствуют данные из декларации о доходах ее супруга и украинского реестра недвижимости.

При этом пресс-служба Зеленского утверждает, что квартира была куплена законно и по рыночной цене.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину", — сказали там.

Напомним, вскоре, 23 августа, в Киеве пройдет саммит "Крымская платформа". При этом только на мультимедийное сопровождение саммита власти потратили почти семь миллионов гривен.

В то же время в Крыму прокомментировали приглашение России на саммит "Крымская платформа", назвав эту ситуация "цирком".