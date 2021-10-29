Ракетный эсминец USS Porter типа "Арли Бёрк", принадлежащий Военно-морским силам США, направился в Черное море.

Об этом 29 октября сообщается в Фейсбуке Шестого флота ВМС США.

"USS Porter (DDG 78) начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - сказано в записи в соцсети.

Штаб-квартира Шестого флота США находится в итальянском Неаполе. Он проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

USS Porter - частый гость в Черном море. Например, в середине июля прошлого года "Страна" сообщала, что США направили его в Черное море для участия в проводимых там совместныхучениях с Украиной Sea Breeze-2020. Тогда эсминец стал пятым американским военным кораблем, который вошел в воды Черного моря с начала текущего года.

А в январе текущего года мы рассказывали, что USS Porter начал переход в акваторию Черного моря для проведения операций по морской безопасности в регионе. Тогда военные США тоже заявляли, что корабль идет для поддержки союзников Америки в НАТО и партнеров.