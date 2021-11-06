Директор ЦРУ Уильям Бернс, который встречался в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, ездил в Россию, чтобы "сделать предупреждение по поводу внимания Вашингтона к ситуации с перемещением российских войск у границы Украины".

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.

CNN пишет, что США обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины. По информации канала, администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

Также CNN утверждает, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряженность.

Шеф ЦРУ, по данным журналистов, также высказал опасения США по поводу того, что Россия "близка к тому", чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления в то время, как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.

"Ну вот, похоже, и стало понятно, зачем всю неделю американские СМИ заявляли о продвижении российских войск к украинским границам, что отрицали не только в России, но и в Украине. Как оказалось, делалось это, чтоб перебить "зраду" с визитом директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву.

Методика понятна - чем больше контактов у Белого дома с Москвой и не афишируемых с ней договоренностей, тем больше нагнетания в американских СМИ темы, как Байден героически "борется с Кремлем", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что 5 ноября в Пентагоне уже во второй раз с начала ноября заявили, что отслеживают ситуацию на границе РФ и Украины. По словам представителя американского военного ведомства Джона Кирби, Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных у Украины.

Также мы писали, что в Генштабе ВСУ опровергли информацию США о наращивании российских войск возле украинской границы.