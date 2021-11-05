В Министерстве обороны США уже во второй раз с начала ноября заявили, что отслеживают ситуацию на границе Российской Федерации и Украины. По словам представителя американского военного ведомства Джона Кирби, Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных у Украины.

Об этом Кирби сказал 5 ноября на брифинге, фактически повторив свои слова от 1 ноября.

Притом Кирби отказался объяснить собравшимся журналистам, о каком "необычном" поведении идет речь.

"Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", - добавил спикер Минобороны США.

Как выразился Кирби, любые "эскалационные или агрессивные действия" Москвы очень сильно обеспокоят Вашингтон.





Напомним, с конца октября несколько американских изданий пишут о стягивании к украинским границам войск РФ. Газета Politico даже опубликовала спутниковые снимки перемещения российских войск к границам Украины.

Однако что украинская, что российская стороны настойчиво и не раз опровергали эти сообщения. Например, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил, что наращивания российских сил возле границ нет.

"Страна" подробно разбирала, зачем США нагнетают обстановку и заявляют о движении армии РФ к границам Украины.