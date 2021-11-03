Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации в СМИ США о том, что Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. Об этом она заявила во время брифинга по вопросам внешней политики, передает ТАСС.

Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - "Политико", "Вашингтон пост" и "Форин полиси" - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

"Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - заявила Захарова.

Напомним, в американских СМИ на днях появилась информация о том, что определенные официальные лица США и стран Евросоюза зафиксировали переброску российских войск к границе Украины. В статье предполагается, что передвижения военных могут быть связаны с тем, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине и к НАТО.

После этого в Министерстве обороны Украины опровергли это заявление. А ближе к вечеру в Минобороны рассказали, что к началу ноября у нашей границы и на неподконтрольных территориях (то есть, надо полагать, на Донбассе и в Крыму) Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины и почему в Киеве и Москве это отрицают.