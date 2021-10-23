В Министерстве обороны России, после разрыва отношений между Москвой и Североатлантическим Альянсом, заявили о стягивании войск НАТО к российским границам.

Об этом пишет ТАСС, цитируя слова главы Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать", - заявил российский министр.

По его мнению, безопасность в Европе может быть только общей, без какого-либо ущемления в сторону РФ. Однако, как считает Шойгу, Альянс не готов вести равноправный диалог.

Напомним, Москва решила с 1 ноября приостановить работу своего представительства при НАТО и работу информбюро Альянса в российской столице.

Почему Россия решила разорвать отношения с НАТО и как это отразиться на Украине подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в Министерстве обороны Германии обвинили Россию в кибератаках и миграционного кризиса. Более того - глава Минобороны ФРГ заявила, что Альянс должен показать России готовность применить оружие, если возникнет такая необходимость.