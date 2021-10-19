Между Россией и НАТО начинается новый раунд обострения.
Вчера Москва разорвала отношения с Альянсом, свернув свое представительство при блоке. Также Кремль сделал жесткое заявление по натовским перспективам Украины - намекнув на войну, если Киев примут в Альянс.
Москве уже ответил министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что не России решать, вступать ли Украине в северо-атлантический блок. Это заявление он сделал во время визита в Киев.
Что стоит за этим каскадом заявлений - разбиралась "Страна".
Шпионаж, разрыв и Украина
Вчера Россия заявила, что останавливает работу своей миссии при НАТО в Брюсселе, а держать связь будет посол в Бельгии Александр Токовинин.
Второй момент - с 1 ноября РФ отзывает аккредитацию у аналогичного представительства военного блока в Москве. Также должно быть расформировано информационное бюро Альянса при посольстве Бельгии в России.
Единственным каналом связи с российским правительством у НАТО будут посольства стран Альянса в Москве (одно на выбор самого НАТО). То есть это явное понижение статуса отношений.
Нужно сказать, что решения России были ответными. 6 октября Альянс заявил о сокращении российской миссии на 8 человек (это почти наполовину). При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, это решение не было вызвано каким-то конкретным событием. А "в ответ на агрессивные действия РФ".
Какие это действия - написали западные новостные агентства. По данным Associated Press, восемь россиян подозревали в работе на спецслужбы - то есть, в шпионаже.
Но очевидно, что все сотрудники таких миссий - так или иначе связаны с разведкой. То есть тут была направленная стратегия НАТО на разрыв с Россией, чьи ответные шаги были легко прогнозируемы.
Интересно, что за день до того, как объявить россиян персонами нон-грата, глава военного блока сделал заявление по Украине и России. Он сказал две вещи:
1. Вступление Украины и Грузии в НАТО - "не вопрос завтрашнего дня".
2. "Они присоединятся рано или поздно к НАТО".
Примерно в том же духе накануне своего визита в Киев высказался и министр обороны США Остин. Он сказал, что двери НАТО для Украины не закрыты, но для того, чтоб вступить в Альянс нужно провести необходимые реформы.
И на этом фоне НАТО выслал российских представителей - давая, видимо, понять, что Москва - потенциальный противник №1, как бы ни зависал вопрос по Украине или Грузии.
Неудивительно, что все это привело к дипломатическому разрыву между Россией и Альянсом. А по Украине со стороны Москвы были сделаны отдельные - и довольно жесткие - ремарки.
"Примем активные меры". Что Песков заявил по Украине
Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию "принять активные меры" по обеспечению собственной безопасности.
Об этом вчера заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5.
"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за "красную линию" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал спикер Кремля.
Журналистка телеканала заявила, что в Европе часто чувствуют угрозу от России - например, этой весной, когда РФ наращивала войска у границ Украины.
Песков возразил, что перед этим у границ России проходили учения НАТО. Но о них никто не говорил.
"Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы. Все все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто", - заявил он.
Это заявление говорит нам о двух вещах. Первая - намек на войну за Украину в случае близких перспектив ее вступления в Альянс (иначе истолковать заявления Пескова сложно).
Вторая - на любое увеличение военного присутствия Запада в Украине Россия будет отвечать аналогичными шагами - наращивать войска вдоль протяженной совместной границы. А она идет по суше не только на севере и востоке, но и уже на юге, где в Крыму сосредоточена мощная военная группировка.
А если включить в уравнение Беларусь - то протяженность еще выше.
То есть, вовлекаясь в военные усилия Запада Украина становится главным полем битвы для потенциальной войны в Европе.
Как бы ответом на слова Пескова стали сегодняшние заявления в Киеве главы Пентагона Ллойда Остина.
"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - сказал Остин в Киеве.
С одной стороны, эти тезисы США повторяют давно, но Украина в НАТО так и не вступает. Причем нашей стране не дают даже Плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).
Поэтому повторение необязательно значит, что Киев уже приглашают в Альянс.
С другой заявления эти прозвучали они в момент резкого ухудшения отношения блока с Москвой.
Но как ситуация обстоит на самом деле?
Что означает новое охлаждение России с НАТО?
Инциденты, когда сокращали российских представителей при блоке, уже бывали. Правда, не такие масштабные. Сейчас это напоминает скорее времена Холодной войны.
С другой стороны, понятно, что миссия РФ при Альянсе мало на что влияла. Тем более, что реальную военную координацию по-прежнему ведут напрямую начальники генеральных штабов России и США Герасимов и Милли. И этот куда более негласный и важный формат переговоров никто пока не отменяет.
Но тем не менее, напряженность по линии Россия-НАТО все равно - тревожный знак. Вопрос Альянса для Москвы - это прежде всего тема военного освоения Западом территорий сопредельных стран. И в первую очередь Украины.
Пока это освоение идет без вовлечения Киева непосредственно в Альянс. И это скорее всего следствие предупреждений России, которая не первый день заявляет о "красных линиях". К слову, именно эту причину называет и сама Украина, когда объясняет, почему Запад не берет ее в северо-атлантический блок.
В силу тех же обстоятельств, военная помощь Украине вряд ли будет кратно увеличена. Поскольку для Москвы это будет совершенно аналогичным раздражителем, как и собственно принятие Киева в НАТО. И может вызвать, к примеру, усиленные военные поставки "ДНР" и "ЛНР".
И пока нет оснований думать, что ситуация резко поменяется: с учетом тлеющей войны на Донбассе, любое увеличение напряженности может привести к эскалации боевых действий и, как говорят в Кремле, к "последствиям для украинской государственности". Что Западу совершенно не нужно (и это было видно по реакции США и ЕС на продвижение российских войск к границам Украины весной). Американцы и, тем более, европейцы, не горят желанием воевать за Украину с Россией.
Поэтому все разговоры о перспективах НАТО для Украины со стороны Запада строятся по одной и той же формуле: "да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас".
Причем делаются такие заявления не столько для Украины, сколько для России. Типа пощекотать ей нервы и "усилить переговорную позицию" по каким-то другим вопросам.
Но само по себе постоянное педалирование этой темы, помноженное на осложнения в отношениях НАТО и РФ способно в любой момент разморозить конфликт на Донбассе со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Если же говорить о реальных перспективах вступления Украины в альянс, то они реальны лишь после окончания войны на Донбассе. Потому и ломаются копья вокруг трактовок политической части Минских соглашений.
Если конфликт закончится на базисе трактовок Украины и США (номинальный особый статус Донбасса, без реального наполнения, без сохранения автономной от Киева силовой составляющей в регионе и зачистка там всех "несогласных"), то после этого дорога в НАТО для Украины становится открытой.
Если же исполнять политическую часть Минских соглашений дословно как она прописана в договоренностях, то в НАТО с фактически автономным Донбассом шансов на вступление Украина иметь не будет. Поскольку это будет значить новый конфликт на востоке страны и, в перспективе, еще одну АТО. И уже с открытым вовлечением в конфликт России.