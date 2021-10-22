Глава Минобороны Германии считает, что в НАТО должны показать России готовность использовать оружие
В Министерстве обороны Германии обвинили Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. В связи с этим, добавили в ведомстве, Североатлантический Альянс (НАТО) должен продемонстрировать РФ, которая категорически против вступления в организацию Украины, готовность применить оружие в случае необходимости.
Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радио Deutschlandfunk.
"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море", - сказала она.
Глава оборонного немецкого ведомства утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите.
Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр также обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза.
В четверг, 21 октября, Аннегрет Крамп-Карренбауэр была на встрече с коллегами из 30 стран НАТО. Они встретились в Брюсселе впервые за полтора года. По итогам встречи глава Минобороны Германии и сделала такое заявление.
Напомним, ранее в НАТО утвердили план на случай одновременной атаки России в Черном море, на Балтике, в интернете и из космоса.
Также сообщали, что Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО. После этого в Кремле прокомментировали эту ситуацию.