На выходных американские СМИ сообщили о переброске российских войск к границам Украины. В Министерстве обороны Украины вчера опровергли это заявление. Затем опровержение последовало от секретаря СНБО Данилова.

А ближе к вечеру Минобороны рассказали сколько, по данным Украины, находится российских войск у границ страны.

Данные Главного управления разведки Минобороны опубликовал 2 ноября Центр оперативного информирования.

Согласно этим данным, к началу ноября у нашей границы и на неподконтрольных территориях (то есть, надо полагать, на Донбассе и в Крыму) Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

В ее состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.

В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины командование вооруженными силами России провело серию широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекали войска Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

После завершения этих мероприятий по оперативной и боевой подготовке подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от государственной границы с Украиной.

1 ноября "Страна" приводила опровержение Минобороны Украины информации американцев о стягивании российских войск к границам.

Мы также разбирались, зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, которое дружно отрицают и Москва, и Киев.