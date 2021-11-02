Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов вслед за Кремлем опроверг заявления американских СМИ о переброске российских войск к украинским границам.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода" во вторник, 2 ноября.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так - то, что они там пишут на сегодняшний день не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают…", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что ситуация у российско-украинской границы в последние дни остается без изменений. Кроме того, он прокомментировал фото со спутников, которые публиковали американские СМИ.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад - вы увидите одни и те же фотографии", - сказал Данилов.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских и европейских военных и чиновников заявила, что РФ сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Вслед за ней такое заявление сделала и американская газета Politico.

В Минобороны Украины, в свою очередь, сообщили, что, по состоянию на 1 ноября, дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

"Со стороны это выглядит как то, что американцы к чему-то Украину подталкивают, но украинские власти делают вид, что намёков не понимают", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".