В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что в подготовке "словаря российской пропаганды" принимали участие анонимные авторы из 15 министерств и госучреждений.

Об этом со ссылкой на ответ СНБО сообщает издание "Украинские новости".

"Глоссарий, о котором идет речь в Вашем запросе, подготовили Аппарат СНБО Украины и Центр противодействия дезинформации в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины, Офисом Президента Украины, Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым, Министерством обороны Украины, Министерством иностранных дел Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерством внутренних дел Украины, Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службой Украины", - говорится в ответе.

Вместе с тем, в аппарате СНБО заявили, что у них отсутствует задокументированная информация о фамилиях и должностях авторов "Глоссария".

"Таким образом спросить почему крымский мост надо писать "так называемый", а Великая Отечественная война стала фейком не у кого", - комментируют "Украинские новости".

Напомним, с целью противостояния "российской агрессии" СНБО разработали глоссарий.

После этого эксперты, слова которых приводило немецкое издание Deutsche Welle, раскритиковали глоссарий СНБО.

"Страна" подробно анализировало содержание этого "словаря".