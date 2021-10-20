Центр противодействия дезинформации, не так давно созданный при СНБО с большой помпой, презентовал "словарь российской пропаганды" для СМИ.

Он опубликован на сайте СНБО.

С первых строк глоссарий разъясняет украинским журналистам, что правильно писать "в Украине", а не "на Украине", а также, что называть украинскую власть "хунтой" нельзя.

Также предписано брать в кавычки выражение "русский мир", а Великую отечественную войну называть "Второй мировой войной" или "советско-немецкой".

Крым и неподконтрольные регионы Донбасса в словаре рекомендуют называть "временно оккупированными", а события 2014 года называть не госпереворотом, а "Революцией Достоинства" или "Евромайданом".

Всего в глоссарии пять разделов, они разделены тематически: "Общая терминология", "Временно оккупированные АР Крым и г. Севастополь", "АТО/ ООС в ОРДЛО", "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти", "Терминология по поводу иностранных стран".

В СНБО заявили, что глоссарий рекомендован для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации и организациями общественного сектора.

Напомним, "Страна" писала о том, что написано в "Стратегии информационной безопасности" Шмыгаля и Зеленского.

Также мы сообщали, что в Украине создали Виртуальный музей российской агрессии, первую "экспозицию" в нем посвятили Крыму.