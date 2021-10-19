В Украине появился "Виртуальный музей российской агрессии". Сейчас там представлена экспозиция о преступлениях в аннексированном Крыму, позже там появятся кейсы по Донбассу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook во вторник, 19 октября.

"Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - написал Ткаченко.

Ткаченко заявил, что на данный момент в виртуальном музее представлена экспозиция о преступлениях в Крыму, а далее в планах - кейсы по Донбассу.

Напомним, ранее министр Ткаченко презентовал виртуальный некрополь с могилами похороненных за рубежом украинцев.

Также сообщали, что Ткаченко анонсировал возрождение киевского музея "Пирогово".