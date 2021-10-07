Министр культуры Александр Ткаченко, который ранее угодил в скандал с заявлением о "жертвах тоталитарных режимов" в Бабьем Яру обвинил СССР в якобы замалчивании фактов нацистских преступлений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Ткаченко, о трагедии Бабьего яра "лишь относительно недавно заговорили вслух", а до этого "память об этом пытались стереть в течение десятилетий".

"Более тридцати тысяч евреев были расстреляны только за 2 дня 80 лет назад в Киеве. Это было начало трагедии, которая проходила здесь - на нашей земле - во время оккупации Украины нацистами. Память об этом пытались стереть в течение десятилетий - по простой причине: непубличный антисемитизм советской власти. И лишь относительно недавно мы заговорили об этом вслух", - написал министр культуры.

Напомним, 6 октября в Киеве прошла официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра.

В этот же день Александр Ткаченко вслед за народный депутатом Вятровичем фактически уровнял роль СССР и нацистской Германии в трагедии Бабьего Яра заявив, что в месте массового убийства нацистами евреев-киевлян лежат "жертвы тоталитарных режимов".

Также мы рассказывали, как Владимир Зеленский вместе с президентами Израиля и Германии почтили память жертв Бабьего Яра.