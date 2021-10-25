Эксперты прокомментировали глоссарий из 63 терминов, опубликованный на днях аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ими в СНБО предлагают заменить "фейки и клише", используемые для описания ситуации в Крыму и на Донбассе.

Мнения специалистов собрало немецкое издание Deutsche Welle.

Как говорится в материале издания, западные и украинские эксперты признают необходимость борьбы с информационным влиянием России на внутреннюю политику Украины. Однако не признают глоссарий от СНБО эффективным средством этой борьбы.

Серьезным основанием для скепсиса является то, что перечень понятий явно спущен сверху, от властных структур.

Украинский историк Георгий Касьянов, специалист по истории Украины ХХ века, назвал инициативу "типичным примером цензуры советских времен", поскольку "за пределы определенных словесных формул выходить нельзя".

"Если посмотреть на целевую аудиторию этого глоссария, то логику тех, кто его составлял, еще можно понять, когда речь идет о госучреждениях или диппредставительствах, поскольку государственная структура СНБО дает рекомендации другим госучреждениям. Однако какое отношение он может иметь к медиа или тем более к общественным организациям?" - задал риторический вопрос Касьянов.

Недоумение экспертов вызывает и сам набор терминов, ведь не все они "исключительно пропагандистские", полагает украинский социолог Владимир Ищенко, изучающий протесты и радикальные движения.

"Только небольшая часть этого глоссария - клише российских СМИ, а другая - совершенно нормальная, приемлемая для большинства украинцев лексика", - пояснил ученый.

Например, "нет ничего плохого в абсолютно нейтральном термине "аннексия Крыма", ведь им пользуется большое количество западных журналистов и ученых, считает Ищенко. Необоснованным он назвал и включение в колонку "клише/фейки" понятия "цветная революция".

"Написано много книг и статей, анализирующих Евромайдан как цветную революцию. Это абсолютно нормальный термин, который пришел даже не из России, а из западного дискурса", - объяснил Ищенко.

По его мнению, глоссарий СНБО - это "попытка переформатировать разговор о заостренных, до сих пор нерешенных исторических и политических вопросах в Украине в какой-то подчеркнуто пронационалистический, проправительственный стиль".

Ученый также опасается, что вскоре в Украине "могут появиться разные мониторинговые проекты", которые будут следить за тем, используют ли терминологию глоссария чиновники, или составлять рейтинги СМИ, игнорирующих эти рекомендации.

"Пока глоссарий не отменят, к нему будут апеллировать, а против "нарушителей" применять публичные и политические санкции", - спрогнозировал Ищенко.

Украинские ученые также упомянули проблемы, которые могут возникнуть при публикации научных статей и переводов с учетом рекомендаций глоссария.

"Представим, что мне надо написать об исторической политике России и о том, что термин "Великая Отечественная война" является центральным и важным для ее исторического нарратива. Так что, мне писать "так называемая Великая Отечественная война"? Это проявление бюрократического идиотизма", - считает Касьянов.

Также непонятно, каким образом теперь переводить статьи иностранных изданий, оперирующих терминами, внесенными СНБО в группу "фейков".

"Если уважаемое западное издание пишет "аннексия Крыма", то что нам делать в этом случае? Ставить звездочку с пометкой "Не рекомендуется к употреблению в украинских СМИ?" - спросил Ищенко.

Он убежден, что последовательное воплощение глоссария "приведет ко множеству глупых ситуаций".

По мнению старшего аналитика Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, ни один список "правильных" терминов не может изменить мнений людей об определенном конфликте.

"Ведь если кто-то до сих пор считает, что события на востоке Украины - это "конфликт между Киевом и Донбассом", он вряд ли прислушается к тому, что говорит СНБО", - считает эксперт.

Грессель обратил внимание и на то, что многие формулировки глоссария слишком длинные.

"Как правило, замены коротких терминов более длинными редко приживаются, потому что люди стремятся высказываться короче", - сказал аналитик.

Ранее "Страна" подробно разбирала скандальную инициативу СНБО со словарем.

Мы также писали, что исполняющим обязанности руководителя Центра СНБО по противодействию дезинформации, который принял участие в разработке глоссария, стал миллионер Андрей Шаповалов.