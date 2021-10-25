Данилов рассказал, какой формат управления в Украине ему кажется наиболее правильным. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход к президентской республике в Украине. То есть, чтобы именно президент был главой исполнительной власти и назначал правительство.

Сейчас в Украине по Конституции парламентско-президентская республика, где правительство формирует парламент.

Но, по мнению Данилова, это неправильно.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать... Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - сказал Данилов в интервью РБК-Украина.

"Пока трудно сказать, что это было - просто сказано для красного словца либо же согласованный с Банковой зондаж общественного мнения.

Стоит напомнить, что буквально недавно Зеленский сказал, что не видит смысла вносить изменения в Конституцию в плане усиления своих полномочий.

И на данный момент смысла в этом действительно нет. Де-факто Украина и так является президентской республикой, так как президент через монобольшинство в Раде контролирует правительство и всю исполнительную власть.

Но это сейчас. На будущие же парламентские выборы (они, если не будут внеочередных выборов, пройдут осенью 2023 года) прогнозы для "слуг народа" неутешительны. В лучшем для них случае они будут вынуждены создавать коалицию с кем-то из других партий (а значит - делиться властью). А то и вовсе останутся за бортом нового большинства.

И, с учетом такой перспективы, вполне можно допустить, что у Зеленского решили задуматься о возвращение президентских полномочий времён Кучмы и Януковича", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Данилов считает для Украины правильной формой управления президентскую республику. Скриншот из политики Страны

Напомним,  президент Зеленский недавно заявил, что не планирует увеличивать свои полномочия через Конституцию.

Также сообщалось, что Данилов заявил, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, но не будет этого делать.

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