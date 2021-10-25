Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход к президентской республике в Украине. То есть, чтобы именно президент был главой исполнительной власти и назначал правительство.

Сейчас в Украине по Конституции парламентско-президентская республика, где правительство формирует парламент.

Но, по мнению Данилова, это неправильно.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать... Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - сказал Данилов в интервью РБК-Украина.

"Пока трудно сказать, что это было - просто сказано для красного словца либо же согласованный с Банковой зондаж общественного мнения.

Стоит напомнить, что буквально недавно Зеленский сказал, что не видит смысла вносить изменения в Конституцию в плане усиления своих полномочий.

И на данный момент смысла в этом действительно нет. Де-факто Украина и так является президентской республикой, так как президент через монобольшинство в Раде контролирует правительство и всю исполнительную власть.

Но это сейчас. На будущие же парламентские выборы (они, если не будут внеочередных выборов, пройдут осенью 2023 года) прогнозы для "слуг народа" неутешительны. В лучшем для них случае они будут вынуждены создавать коалицию с кем-то из других партий (а значит - делиться властью). А то и вовсе останутся за бортом нового большинства.

И, с учетом такой перспективы, вполне можно допустить, что у Зеленского решили задуматься о возвращение президентских полномочий времён Кучмы и Януковича", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, президент Зеленский недавно заявил, что не планирует увеличивать свои полномочия через Конституцию.

Также сообщалось, что Данилов заявил, что украинская армия могла бы взять Донецк и Луганск, но не будет этого делать.