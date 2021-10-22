В Совете национальной безопасности и обороны Украины ожидают рост смертности от коронавируса и заявляют о необходимости в два раза увеличить темпы вакцинации населения от COVID-19.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания в пятницу, 22 октября.

Данилов напомнил, что сегодня был очередной рекорд по количеству смертей пациентов с коронавирусом. По его словам, количество летальных случаев будет расти.

"Количество людей, которые будут умирать, может перевалить за тысячу в день", - предсказал секретарь.

Кроме того, он заявил, что нужно увеличивать темпы вакцинации населения от коронавируса и выходить на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки. Отметим, что сейчас это число вдвое меньше.

Данилов также рассказал, что пациенты со штаммом "Дельта" требуют в четыре раза больше кислорода, чем зараженные чем обычным штаммом.

Кроме того, в СНБО решили, что все школы Украины с понедельника должны уйти на каникулы - кроме учащихся 1-4 классов. Отметим, что каникулы и так начинаются с 25 октября.

Напомним, более трети украинских школ ушли на осенние каникулы с 18 октября, то есть на неделю раньше.

Также "Страна" сообщала, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в Украине Минобразования рекомендует перевести высшие учебные заведения на дистанционку.