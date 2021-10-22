Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил в своем Instagram, что заболел коронавирусом. Он акцентировал на том, что его состояние не тяжелое, чтобы перебить прошедший слух:

"Читаю, про себя в интернете, что мол помираю от ковида. К счастью нет!

Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки. А это, на фото - мои помощники - витамины!

Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!", - подписал он свой портретный снимок с пакетом лимонов и имбиря.

На прошлой неделе Аваков сфотографировался с бокалом вина и сообщил, что вернулся в Киев. Об том он написал у себя в Instagram. Перед этим бывший глава силового ведомства, показал публике снимок, как он сидит в уличном кафе с колбой красного вина.

Также "Страна" писала, что 22 октября по данным Минздрава общее число зараженных COVID-19 в Украине выросло на 23 785 человек. Таким образом побит вчерашний печальный "рекорд", когда в стране было выявлено 22 415 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии число жертв болезни достигло планки в 63 003 человека.