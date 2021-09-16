Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков, раскритиковавший недавно спикера ТКГ и советника Андрея Ермака Алексея Арестовича за видео, где тот назвал АТО курортом для мальчиков, подает некие странные сигналы украинцам.

В соцсети появилось видео, на котором экс-министр выглядывает из-за цветущего кустарника.

"Я шипы и колючки превращаю в цветы", - говорится в подписи к видео.

Публикацию уже активно комментируют. Некоторые пользователи соцсети усматривают в ней возвращение экс-министра в политику. Также высказывается пожелание, чтобы Аваков писал свои посты на украинском языке.

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Напомним, Арсен Аваков написал заявление об отставке 14 июля. До этого он первым из украинских чиновников разместил в своих соцсетях снимок с Джорджем Кентом, который во время отпуска Кристины Квин возглавлял посольства США в Украине. При этом отставку министра связывали именно с этим. Аваков возглавлял МВД с 2014 года.

Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова 15 июля. За проголосовал 291 депутат. Также "Страна" анализировала, как отставка главы МВД отразится на украинской политике и чем Аваков будет заниматься в будущем.