В пятницу, 22 октября, Минздрав обнародовал свежие данные о состоянии дел на фронте коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 23 785 человек. Таким образом побит вчерашний печальный "рекорд". Напомним, что вчера, 21 октября в стране официально было выявлено 22 415 новых случаев заражения.

Умерли за минувшие сутки 614 человек и это тоже очередной пик и новый антирекорд был также отмечен вчера, тогда в стране умерли от ковида 546 человек.

Всего же с начала эпидемии число жертв болезни достигло планки в 63 003 человека.

Новые официальные данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 8 530 человек (с начала эпидемии 2 361 365 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 800 детей и 391 медика.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу - 8 557 657 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 386 831 прививка.

95% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные люди, заявляют в Минздраве.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 22 октября. С начала пандемии на планете уже 242 475 242 человека заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 929 170 человек.

Напомним, что мы в материале "Людей высаживали из автобусов, а "Бла-бла-кар" подорожал втрое" выяснили, как в Украине ездит транспорт по новым карантинным правилам.

Также "Страна" сообщала, что на вокзале Киева из-за проверки у пассажиров ковид-паспортов задерживается отправка поездов.