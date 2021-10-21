В четверг, 21 октября, Минздрав обнародовал очередные данные о размахе коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 22 415 человек. Таким образом побито печальное достижение от 2 апреля, когда в Украине был выявлен 20 341 зараженный.

Напомним, что вчера, 20 октября в стране официально было выявлено 18 912 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 546 человек и это тоже очередной пик. Предыдущий антирекорд был отмечен 19 октября, тогда в стране умерли от ковида 538 человек.

Всего же с начала эпидемии число жертв болезни достигло планки в 62 389 человек.

Новые официальные данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 8 036 человек (с начала эпидемии 2 352 835 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 771 ребеннка и 345 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу - 8 373 550 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 117 165 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные люди, заявляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 606), Днепропетровской области (1 253), Харьковской области (1 242), Запорожской области (1225) и Донецкой области (1040).

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 21 октября. С начала пандемии на планете уже 242 015 196 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 921 905 человек.

Напомним, что "Укрзализныця" объяснила, с какими справками и кого пустят в поезда с 21 октября.

Также "Страна" сообщала, что компания Merck заявила, что ее таблетки от COVID-19 могут снижать число смертей и госпитализаций.