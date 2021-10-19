Во вторник, 19 октября, появилась новая и крайне тревожная информация с коронавирусного фронта Украины. Общее число зараженных COVID-19 в Украине с начала эпидемии выросло еще на 15 579 человек.

Напомним, что вчера, 18 октября в стране официально было выявлено 9 524 новых случая заражения. Умерли за минувшие сутки 538 человек. И это новый печальный антирекорд. Предыдущий был отмечен 7 апреля этого года, когда за сутки умерли 481 человек.

Всего же с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 61 348 жертв.

Новые данные по коронавирусной инфекции приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 7 776 человек (с начала эпидемии 2 337 194 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 309 детей и 282 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу - 8 065 760 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 19 октября. С начала пандемии на планете уже 241 119 208 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 905 291 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве Украины рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса после перенесенного Covid-19.

Также "Страна" сообщала, что в Херсоне коронавирусные больницы заполнены на 100%, людей везут в область.