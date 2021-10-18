Из-за критической ситуации с коронавирусом в Украине в пятницу, 22 октября, министра здравоохранения Виктора Ляшко хотят вызвать на Час вопросов к правительству в Раду, чтобы он доложил об обстановке в регионах.

Соответствующее предложение в понедельник, 18 октября, на заседании Согласительного совета парламента озвучила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

"Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением "Дельты" в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на Час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях", - сказала она.

Кондратюк также сообщила, что сейчас из-за критической ситуации с коронавирусом нужны не только дополнительные койки для пациентов с Covid-19, но и дополнительные реаниматологи. Также вице-спикер сообщила, что центральной власти поступают запросы о помощи от регионов. Местные власти просят предоставить им больше медиков.

Предложение Кондратюк поддержал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, Минздрав Украины сообщил о росте смертности от коронавируса за последнюю неделю. По данным ведомства, за неделю Covid-19 унес жизни 2 300 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее.

Также мы писали о том, что с понедельника, 28 октября, красная зона карантина объявлена в пяти областях Украины.