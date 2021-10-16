В Украине уже пять областей находятся в красной зоне карантина. Это Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. То есть в основном юго-восточные регионы.

Тут важное отличие от предыдущих обострений коронавируса, когда первой "краснела" Западная Украина. Сейчас вирус поражает, если верить официальной статистике, более густонаселенные области.

Красная зона - это по сути локдаун. Правда, в сентябре правительство несколько откорректировало его параметры, введя послабления для вакцинированных. То есть в теории многие заведения сферы услуг и торговли могут оставаться открытыми.

Но это в теории. "Страна" разбиралась, каким будет "красный" локдаун в Украине, где все больше регионов вводят строгий карантин. И число их будет однозначно шириться.

Свободу вакцинированным?

В сентябре Кабмин поменял главное карантинное постановление №1236.

Его изменили в одном главном параметре. Бизнес и учреждения, которые раньше должны были закрыться в красной зоне, могут работать при одном условии: 100% персонала и посетителей должны иметь сертификат о полном курсе вакцинации.

Альтернатива - актуальный негативный ПЦР-тест (действителен три дня) и справка о выздоровлении (действительна полгода).

Но понятно, что главным документом будет годовой сертификат о прививках. И с одной стороны это большое послабление - в сравнении с предыдущими локдаунами. С другой - есть две проблемы.

Первая - юридическая и социальная.

Власть по сути вводит запрет на профессию людям, которые не вакцинированы. Что с высокой долей вероятности незаконно, поскольку принятый Радой список обязательных прививок для отдельных групп населения вакцинации от ковида не требует. И может ли Кабмин своим постановлением изменять законы - вопрос риторический.

Также непонятно, что делать людям, у которых есть противопоказания к прививкам. "Требование ста процентов" не учитывает, что многих просто нельзя вакцинировать (например, тяжелых аллергиков). Таким образом их тоже лишают конституционного права на труд или на получение разного рода услуг.

Юридическая несостоятельность этих решений очевидна, и уже полетели первые иски на правительство - один из них подал директор киевской школы.

Вторая проблема - собственно с уровнем вакцинации. Достаточен ли он в областях, которые перешли в красную зону, чтобы работал бизнес?

В Днепропетровской области полностью вакцинированы 579 тысяч жителей. Это 27% от взрослого населения региона (данные реестра избирателей ЦИК).

В Херсонской - 162 тысячи (20% от взрослых).

В Одесской - 315 тысяч (18%)

В Запорожской - 215 тысяч (16%)

В Донецкой - 241 тысяча (8%)

Как видим, текущий процент вакцинированных по "красным" регионам лишает бизнес порядка 80% клиентуры. И многим будет выгоднее закрыться, чем обслуживать пустые торговые площади или рестораны. Что вводит по сути настоящий локдаун.

В целом по Украине вакцинированных двумя дозами - 18% взрослого населения. И когда остальные регионы начнут входить в красную зону, их , похоже, будет ждать та же участь.

Какие ограничения для непривитых?

Итак, рассмотрим параметры красной зоны в ее худшем варианте: если большинство населения будет непривито, как сейчас.

Образование. В этом случае закрываются школы и вузы либо же идет альтернатива: невакцинированные учителя просто не выходят на работу (но это, как мы уже упоминали, скорее всего незаконно). Исключение из правил - 1-4 классы средней школы и детсады.

Транспорт. Региональные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право (но не обязанность) остановить работу любого общественного транспорта, кроме транзитного и межобластного (по ним отдельное решение принимает центральная Госкомиссия).

Также не имеют права останавливать автобусные перевозки в зарубежье - но и водитель, и пассажиры должны иметь справки о полной вакцинации. То есть "заробитчан" решили в передвижениях не ограничивать.

Другой вывод - решение об остановке внутреннего транспорта центр передал на места. Видимо, не желая брать на себя ответственность за столь непопулярную меру.

Магазины и ТРЦ. Запрещается работа всех магазинов, кроме тех, где 60% площади или более отведено под:

продукты

лекарства

бытовую химию и средства гигиены

топливо (заправки могут работать без зон питания)

средства связи

газеты и журналы

ветеринарные средства и корма

семена, удобрения и растения

При этом ограничивать доступ к другим своим товарам магазины не обязаны.

Соответственно, и в торговых центрах могут работать лишь указанные в этом перечне магазины - все остальное закрывается, в том числе фудкорты.

Общепит и развлечения. Все заведения закрываются и могут работать лишь на доставку - кроме тех, которые открыты в международных аэропортах.

Если же туда будут пускать вакцинированных, то рестораны смогут работать без ограничений по времени.

Масскульт. Запрещено все, кроме киносьемок.

Фитнес. Залы и бассейны закрываются.

Госпитализации. Запрещены плановые госпитализации. Исключение для беременных, больных онкологией и заболеваниями легких.

Отели и хостелы. Закрываются. Та же судьба у горнолыжных курортов.

Работают без ограничений. Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи), прачечные, любой ремонт, СТО, банки, телеком-компании.

Масочный режим. Везде, где невозможно достичь дистанции между людьми в один метр. Маска обязательна на остановках, в подземных переходах, на территории школ и больниц.

Но большая часть этих ограничений снимается, как уже говорилось, для полностью вакцинированных. Какие именно - смотрите на инфографике.