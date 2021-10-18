С понедельника, 18 октября, Львов начинает жить по новым карантинными правилами. Об этом сообщает в сети региональная полиция.

В частности, с сегодняшнего дня в школах Львова начинаются двухнедельные каникулы - до 1 ноября.

Также правоохранители напомнили об ограничениях, которая ввела местная власть из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Культура

Запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где у организаторов и участников есть сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы на двухнедельных каникулах.

Народные дома, кружки и секции - не работают.

Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Общепит

Режим работы - до 23:00.

Работают только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

Если за две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.

Спортзалы

Могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом.

Все работники должны быть вакцинированы.

Заполненность не более 50%.

Гостиницы и хостелы

Работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, с понедельника еще четыре области Украины перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19.

Также мы сообщали, что yовых инфицированных Covid-19 в Украине стало больше почти на 10 000 человек.