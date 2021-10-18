В понедельник, 18 октября, общее число зараженных COVID-19 в Украине с начала эпидемии выросло еще на 9 524 человека.

Напомним, что вчера, 17 октября в стране официально было выявлено 11 288 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 177 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 60 810). Некоторое снижение выявленных суточных заражений объясняется выходными днями в Украине.

Свежие данные по коронавирусной инфекции приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 3 421 человек (с начала эпидемии 2 329 418 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 790 детей и 122 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 367 человек), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

Количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:



Киев - 416 случаев;



Винницкая область - 110 случаев;



Волынская область - 284 случая;



Днепропетровская область - 782 случая;



Донецкая область - 537 случаев;



Житомирская область - 703 случая;



Закарпатская область - 47 случаев;



Запорожская область - 542 случая;



Ивано-Франковская область - 184 случая;



Киевская область - 195 случаев;



Кировоградская область - 71 случай;



Луганская область - 194 случая;



Львовская область - 546 случаев;



Николаевская область - 178 случаев;



Одесская область - 1367 случаев;



Полтавская область - 81 случай;



Ровенская область - 169 случаев;



Сумская область - 488 случаев;



Тернопольская область - 287 случаев;



Харьковская область - 823 случая;



Херсонская область - 469 случаев;



Хмельницкая область - 251 случай;



Черкасская область - 283 случая;



Черновицкая область - 391 случай;



Черниговская область - 126 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 18 октября. С начала пандемии на планете уже 240 665 365 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 898 502 человека.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве Украины рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса после перенесенного Covid-19.

Также "Страна" сообщала, что по данным СНБО пик волны коронавируса в Украине ожидают в октябре. В больницах могут оказаться до 52 тысяч человек.