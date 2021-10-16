Вакцинироваться от СOVID-19 нужно даже после перенесения болезни. Для этого не придется ждать полгода с момента выздоровления.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - пояснил он.

Министр добавил, что решение об интервале в полгода было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.

"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - сказал он.

Напомним, в Украине стартовала обязательная вакцинация – но пока только для отдельных профессий. Первыми под прицел попали учителя: теперь они вынуждены сделать прививку от коронавируса, чтобы продолжать работать

"Страна" опросила украинских педагогов и узнала, как они относятся к обязательной вакцинации и чем им угрожает начальство, если они не привьются от коронавируса.