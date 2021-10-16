После введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей семейные врачи будут выдавать справки о медицинских противопоказаниях тем из них, кому нельзя делать прививку. Соответствующие данные будут вноситься в электронную систему.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", – сказал министр.

Кроме этого, Ляшко добавил, что предоставление справок о наличии противопоказаний будет под строгим контролем.

"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде", – пояснил Ляшко.

Напомним, в Украине стартовала обязательная вакцинация – но пока только для отдельных профессий. Первыми под прицел попали учителя: теперь они вынуждены сделать прививку от коронавируса, чтобы продолжать работать.

Если до ноября сотрудники сферы образования не вакцинируются, их отстранят от работы без сохранения зарплаты на период карантина.

"Страна" опросила украинских педагогов и спросила, как они относятся к обязательной вакцинации и чем им угрожает начальство, если они не привьются от коронавируса.