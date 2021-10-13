В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что педагогов, которые не сделали прививку от коронавируса, будут отстранять от работы на период карантинных ограничений. При этом заработная плата сохраняться за ними не будет на это время.

Напомним, что ранее в Украине запустили обязательную вакцинацию. В частности, педагоги входят в перечень лиц, которые должны сделать прививку для того, чтобы полноценно работать.

Об отстранении невакцинированных педагогов заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, его цитирует пресс-служба ведомства в среду, 13 октября.

По его словам, в случае, если до ноября сотрудники сферы образования не вакцинируются, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Напомним, сегодня сообщалось, что директор киевской школы подал в суд на правительство из-за принудительной вакцинации учителей. Педагог требует признать незаконными пункты решения правительства, которые предусматривают переход учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных преподавателей, на онлайн-обучение.

Также мы рассказывали, что украинские власти хотят оставить транспорт и рестораны только для вакцинированных.