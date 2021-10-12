В Украине до конца 2021 года будет введен специальный "знак безопасности", которым будут метить отели с полностью вакцинированным персоналом.

Об этом сообщает "ИнтерФакс" со ссылкой на слова главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив во вторник, 12 октября.

По словам чиновницы, Государственным агентством развития туризма Украины разработан проект акта Кабинета министров Украины об утверждении порядка реализации пилотного проекта "Свидетельство безопасности объектов размещения".

Этим Порядком устанавливается регламент мониторинга и оценки объектов размещения (гостиниц) в соответствии Временным рекомендациям по организации противоэпидемиологических мероприятий в гостиницах на период карантина в связи с распространением короновирусной болезни (COVID-19), утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 12 мая 2020 года №22.

Марьяна Олеськив уточнила, что сейчас проект акта проходит согласование структурными подразделениями Государственного агентства развития туризма Украины. Предполагается, что реализации пилотного проекта начнется до конца 2021 года.

Ранее "Страна" информировала, что полиция и СБУ собираются проверять соблюдение карантина в кафе и кинотеатрах Украины.

Также мы писали, что в Украине запретили межобластные поездки на транспорте для пассажиров без ковид-сертификатов.