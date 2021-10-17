В воскресенье, 16 октября, общее число зараженных COVID-19 в Украине с начала эпидемии выросло еще на 11 288 человек.

Напомним, что вчера, 15 октября в стране официально было выявлено 12 983 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 219 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 60 633). Некоторое снижение выявленных суточных заражений объясняется выходными днями в Украине.

Свежие данные по короне приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 3 541 человек (с начала эпидемии 2 325 997 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 086 детей и 154 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человеа (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области(1 396 человек), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 17 октября. С начала пандемии на планете уже 240 388 040 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 894 699 человек.

Ранее мы в материале "Без маски - в камеру" рассказывали, как в Украине хотят следить за нарушителями карантина.

Также "Страна" сообщала, что в Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться от коронавируса после перенесенного Covid-19.