Херсонская область первой в Украине перешла в красную зону карантина
Сегодня, 15 октября, Херсонская область перешла в "красную" зону карантина. Это первая область Украины где начали действовать ограничения красного уровня.
Бизнес и учебные заведения теперь могут работать только при условии 100% вакцинации (либо наличия справок о выздоровлении или негативном ПЦР-тесте).
Без полной вакцинации персонала (либо наличия справок о выздоровлении или негативном ПЦР-тесте) общепит может работать только на вынос и через доставку. Посещение заведений сферы услуг, а также спортклубов возможно только для обладателей ковид-сертификатов (полный курс вакцинации, выздоровление или негативный ПЦР-тест).
Без изменений работают банки, магазины, аптеки (и ветаптеки), продовольственные магазины.
Число потенциально близких к "красной" зоне областей растет.
Замминистра здравоохранения Игорь Кузин накануне сообщил, что на грани красной зоны эпидемической опасности находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.
Ранее "Страна", писала, что мэр Львова Андрей Садовой фактически ввел в городе режим "красной" зоны с 18 октября.
Кроме того, сообщалось, что в Минздраве прогнозируют пик нагрузки на систему здравоохранения Украины во второй половине ноября.