В Минздраве прогнозируют пик нагрузки на систему здравоохранения Украины во второй половине ноября
В Украине, где за минувшие сутки зарегистрировали около 19 тысяч новых случаев Covid-19, во второй половине ноября ожидается пик загруженности системы здравоохранения.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, санитарный врач Игорь Кузин в ходе выступления в эфире "Украинского радио", видео обнародовано в Youtube.
По его словам, ситуация с коронавирусом в нашей стране ухудшается.
"Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются на вторую половину ноября, поэтому мы двигаемся по такому сценарию", - добавил Кузин.
Напомним, Херсонская область первой в Украине войдет в "красную" зону эпидопасности с полуночи пятницы, 15 октября. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в одной из больниц этого региона он увидел полностью занятое реанимационное отделение, где среди пациентов не было ни одного вакцинированного.
Кроме того, сообщалось, что в Киеве тревожная ситуация с коронавирусом. Ежедневно в столице госпитализируют более 300 человек.
В целом и в Украине два дня подряд количество умерших от болезни превышает 400 человек. А накануне цифра подскочила почти до 500.