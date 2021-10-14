В Украине, где за минувшие сутки зарегистрировали около 19 тысяч новых случаев Covid-19, во второй половине ноября ожидается пик загруженности системы здравоохранения.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, санитарный врач Игорь Кузин в ходе выступления в эфире "Украинского радио", видео обнародовано в Youtube.

По его словам, ситуация с коронавирусом в нашей стране ухудшается.

"Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются на вторую половину ноября, поэтому мы двигаемся по такому сценарию", - добавил Кузин.

Напомним, Херсонская область первой в Украине войдет в "красную" зону эпидопасности с полуночи пятницы, 15 октября. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в одной из больниц этого региона он увидел полностью занятое реанимационное отделение, где среди пациентов не было ни одного вакцинированного.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве тревожная ситуация с коронавирусом. Ежедневно в столице госпитализируют более 300 человек.

В целом и в Украине два дня подряд количество умерших от болезни превышает 400 человек. А накануне цифра подскочила почти до 500.