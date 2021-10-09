Херсонская область может перейти в "красную" зону карантина уже на следующей неделе. Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко в ходе рабочего визита в Херсонскую область.

Перевод области в "красную" зону связан распространением коронавирусной инфекции. По словам Ляшко, комиссия по этому вопросу соберется 12-13 октября.

Ляшко также сообщил, что в одной из больниц области увидел полностью занятое реанимационное отделение, где среди пациентов не было ни одного вакцинированного.

"Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течении болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки", - сообщил глава Минздрава.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев вакцинироваться от Covid-19, чтобы удержать страну в "зеленом списке" ЕС.

Напомним, информация о переходе Харьковской и Херсонской областей с 10 октября в красную зону начали распространять местные телеграм-каналы в четверг.