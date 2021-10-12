Херсонская область станет первым регионом Украины, где введут красную зону
Херсонская область войдет в "красную" зону эпидопасности с полуночи пятницы, 15 октября. Такое решение принято но внеочередном заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоялось во вторник, 12 октября.
"С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применяются на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в решении комиссии.
По данным на 12 октября, за последние сутки в Херсонской области зафиксировано 349 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего на Херсонщине за время пандемии выявлено 47 000 подтвержденных случаев коронавируса.
- 38700 человек побороли болезнь;
- 7000 человек инфицированы COVID-19;
- 1500 человек умерли.
В учреждениях здравоохранения находятся 1150 человек. Это составляет 57% занятых койкомест.
Еще на прошлой неделе министр здравоохранения анонсировал переход Херсонской области в "красную" зону карантина. По словам главы Минздрава, в одной из больниц этого региона он увидел полностью занятое реанимационное отделение, где среди пациентов не было ни одного вакцинированного.
Также мы сообщали, что в Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне карантина.