Херсонская область войдет в "красную" зону эпидопасности с полуночи пятницы, 15 октября. Такое решение принято но внеочередном заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоялось во вторник, 12 октября.

"С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применяются на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в решении комиссии.

По данным на 12 октября, за последние сутки в Херсонской области зафиксировано 349 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего на Херсонщине за время пандемии выявлено 47 000 подтвержденных случаев коронавируса.

38700 человек побороли болезнь;

7000 человек инфицированы COVID-19;

1500 человек умерли.

В учреждениях здравоохранения находятся 1150 человек. Это составляет 57% занятых койкомест.

Еще на прошлой неделе министр здравоохранения анонсировал переход Херсонской области в "красную" зону карантина. По словам главы Минздрава, в одной из больниц этого региона он увидел полностью занятое реанимационное отделение, где среди пациентов не было ни одного вакцинированного.

Также мы сообщали, что в Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне карантина.