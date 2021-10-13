"Укрзализныця" планирует развернуть экспресс-лаборатории, где будут тестировать на коронавирус. Для удобства украинцев такие лаборатории хотят установить на крупных вокзалах.

Об этом рассказал глава пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский во время брифинга.

"Мы понимаем, что в Украине недостаточный уровень вакцинации, поэтому развертывание таких экспресс-лабораторий, по крайней мере, на крупнейших вокзалах поможет пассажирам беспрепятственно путешествовать", - сказал он.

Напомним, с 21 октября в Украине вступят в силу новые карантинные ограничения - межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасности будут разрешены только при наличии ковид-сертифкатов у водителей и пассажиров. К чему могут привести новые правила подробно разбиралась "Страна".

Между тем в Мелитополе в маршрутных автобусах могут ездить только обладатели ковид-сертификатов.

Также "Страна" сообщала, что на планшеты украинских копов установили программу для считывания QR-кода ковид-сертификата.