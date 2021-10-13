Полиция анонсировала проведение рейдов по ночным клубам, рынкам и заведениям общественного питания для проведения разъяснительной работы о необходимости соблюдения карантинных требований. Также правоохранители будут помогать контролировать наличие ковид-сертификатов. На планшеты копов уже установлено программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Об этом шла речь на совещании, где обсуждали механизм сотрудничества Нацполиции, Минздрава и Госпродпотребслужбы по противодействию короновирусной инфекции.

Правоохранители совместно с медиками будут принимать меры для минимизации заражения граждан в местах, которые способствуют распространению коронавируса. Речь идет об общественном транспорте, развлекательных заведениях, в том числе о ночных клубах, рынках, заведениях общественного питания.

"Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", - сообщили в полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрзализныце" объяснили, как будут с полицией контролировать наличие ковид-сертификатов у пассажиров.

Также мы сообщали, что за последние сутки новых зараженных ковидом в Украине больше 16 000, за сутки умер 471 пациент.