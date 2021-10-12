С 21 октября в Украине вступают в силу принятые Кабмином новые правила межобластных пассажирских перевозок. В Одессе разъяснили эти правила и рассказали, кто будет контролировать их выполнение.

Об этом пишет "Думская"со ссылкой на и.о. заместителя начальника ГУНП в Одесской области Александра Гостищева.

Для поездок между областями пассажиры обязаны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Такие же документы должны иметь водители.

Ответственность за наличие медицинских документов у пассажиров и у сотрудников возложат на перевозчиков. То есть при выявлении пассажиров без теста или свидетельства вакцинации на перевозчика наложат административный штраф в размере 17 тысяч гривен, объяснил Гостищев.



По его словам, соблюдение новых правил будут контролировать сотрудники национальной полиции.

В Одессе для этого на въезде в город оборудуют два поста: "Центролит" и "Дачное". На вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских.

"Они будут заходить в транспорт и проверять документы. Наличие будет проверяться через приложение "Дия", а бумажные сертификаты будут проверять через электронную базу данных. Если человек недавно переболел и он без ковид-сертификата, мы будем связываться с департаментом здравоохранения и семейным врачом. Если информация не подтвердится и окажется, что это поддельный сертификат, будет уже другая уголовная ответственность", – сказал Гостищев.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Львове планируют пускать в рестораны только при условии наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста.

Также мы анализировали, что будет с транспортом после ужесточения ковид-ограничений с 21 октября.