В пятницу, 15 октября, по официальным данным в Украине общее число зараженных COVID-19 с начала эпидемии в стране выросло еще на 13 624 человека.

Напомним, что вчера, 14 октября в стране официально был выявлен 18 881 новый случай заражения. Умерли за минувшие сутки 202 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 60 137). Определенное снижение выявленных суточных заражений объясняется выходными днями в Украине.

Свежие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 4 591 человек (с начала эпидемии 2 316 582 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 177 детей и 170 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу - 7 794 187 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированые люди, заявляют в Минздраве.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 14 октября. С начала пандемии на планете уже 239 591 277 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 881 687 человек.

Ранее мы в материале "Без маски - в камеру" рассказывали, как в Украине хотят следить за нарушителями карантина.

Также "Страна" сообщала, что полиция и СБУ собираются проверять соблюдение карантина в кафе и кинотеатрах Украины.