Во Львове с 18 октября будут введены новые карантинные ограничения.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил мэр города Андрей Садовый.

Садовый объясняет, что с 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам.

Так, все школьники Львова идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается заведений внешкольного образования и досуга.

Кроме этого, с 18 октября запрещается проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Количество посетителей должно составлять не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы города находятся на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции - не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг.

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только при условии вакцинированных сотрудников или наличием отрицательного ПЦР-теста. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Режим работы заведений общественного питания ограничивается до 23: 00. Они будут работать только при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполнении не более 50%, до 4 человек за столиком.

Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные горожане или с имеющимся ПЦР-тестом.

Спортзалы разрешается посещать только вакцинированным или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность спортзалов должна быть не более 50%.

Отели и хостелы могут работать только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, по состоянию на 13 октября в Украине четыре региона соответствуют красной зоне карантина. Это Донецкая, Житомирская, Одесская и Сумская области.

При этом Херсонская область станет первым регионом Украины, где введут красную зону.