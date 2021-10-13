По состоянию на 13 октября в Украине четыре региона соответствуют красной зоне карантина. Это Донецкая, Житомирская, Одесская и Сумская области.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

В указанных регионах в течение трех дней превышены по два показателя. Так, в Донецкой и Одесской областях это уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом. В Житомирской и Сумской - это коэффициент выявления коронавируса и уровень госпитализаций.

В то же время, эксперты Киевской школы экономики полагают, что в "красную" зону должны попасть Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области.

"Из этих четырех регионов наиболее критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%, это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", - заявил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Также он уточнил, что в Сумской области по четырем эпидпоказателям из пяти есть превышение, и в этом регионе больше всего потенциально сложных ситуаций.

Напомним, Херсонская область станет первым регионом Украины, где введут красную зону.

Также мы писали о том, что по прогнозам ученых, до конца октября в Украине число новых случаев коронавируса превысит отметку в 20 тысяч за сутки.