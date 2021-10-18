В больницах Украины заполненность коек для приема больных COVID-19 достигает почти 60%. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусной болезнью заняты и за неделю COVID-19 унес жизни 2 300 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии 53% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+ и еще почти 29% смертей было зафиксировано у украинцев в возрасте 60-69 лет. То есть люди 60+ лет находятся в наибольшей зоне риска", - сообщил Кузин.

По его словам, по состоянию на 11 октября Центр общественного здоровья официально сообщил о регистрации штамма "Дельта" в каждой области страны.

"Официально было зарегистрировано 1 847 случаев, которые были лабораторно подтверждены", - сказал Кузин.

Ранее "Страна" писала о том, что с понедельника еще четыре области Украины перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19.

Также мы сообщали, что Львов начал жить по правилам "красной" зоны из-за высокой заболеваемости коронавирусом.